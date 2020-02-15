Украине предложили сделать 12 шагов навстречу Донбассу на конференции в Мюнхене

Группа международных экспертов предложила Киеву сделать 12 шагов для достижения мира в Донбассе. Над планом трудились специалисты из Европы, Соединенных Штатов, ОБСЕ, Украины и России. Прежде, чем исчезнуть, документ несколько часов «провисел» на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

В команде бывшего главы Украины Петра Порошенко приписали пропажу к собственным заслугам. Мол, доклад о 12 шагах — «российская провокация». Если верить соратнику экс-президента Святославу Цеголко, «друзья Украины до сих пор в шоке» в связи с публикацией плана.

«И хотя текст «12 шагов» исчез с сайта конференции, друзья Украины до сих пор в шоке. Объясняем партнерам, что это очередная российская провокация», — написал Цеголко на своей странице в Facebook.

Такая позиция была весьма характерна для каденции Порошенко. Петр Алексеевич то и дело повторял заклинания о единстве Украины, обещал вернуть Донбасс и при всяком удобном случае винил Москву в неурядицах своей страны.

Яркие речи не принесли мир. На деле киевские власти сделали все, чтобы оттолкнуть Донбасс от Украины. Экономическая блокада ДНР и ЛНР не только принесла обеим сторонам внушительные убытки, но и разорвала чудом уцелевшие в условиях конфликта хозяйственные связи.

Любые попытки реального урегулирования противостояния Банковая воспринимала в штыки. Около года назад план реинтеграции Донбасса от лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука обернулся для его автора уголовными делами.

«Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 в г. Киеве, заявив о необходимости образования так называемого «автономного региона Донбасс» с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины», — пояснили тогда в Генеральной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что, по их мнению, инициатива Медведчука противоречит статусу Украины как унитарного государства.

У нейтральных наблюдателей это заявление вызвало когнитивный диссонанс. Ведь до государственного переворота на Украине и воссоединения с Россией статусом автономной республики был наделен Крым. Киев по-прежнему считает полуостров своей «оккупированной» территорией. В Конституции Украины АРК посвящен отдельный раздел. Есть там и парламент региона, пусть этот орган и существует теперь лишь в воображении украинских «патриотов».

Но 23 года он действительно функционировал. На этом основании никому не приходило в голову возбуждать уголовные дела или ставить под сомнение унитарный характер государственного устройства страны. Более того, пытаясь переманить на свою сторону крымских татар, украинские политики не стесняются обещать им автономию и прочие небесные блага. Идею поддерживает никто иной, как Петр Порошенко.

«Надеюсь, с внесением изменений в Конституцию Украины о признании права крымскотатарского народа на национально-территориальную автономию в составе Украинского государства», — утверждал лидер «Европейской солидарности» в мае 2019 года.

И дело на Петра Алексеевича завести забыли. Почему же автономия Донбасса до такой степени напугала киевские власти? Не потому ли, что реинтеграция ДНР и ЛНР в украинское правовое поле на таких условиях могла стать реальностью?

Вот и мюнхенские «12 шагов» Киев отметает спешно и без колебаний. Не только лагерь Порошенко, но и МИД Украины уже успел откреститься от идеи.

«Тезисы, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции Украинского государства», — указывает внешнеполитическое ведомство.

В общем, Баба-яга против. Но если команда Зеленского искренне желает наступления мира, ей следовало бы внимательнее отнестись к «12 шагам». И объяснить, какие именно рекомендации и почему Киев считает для себя неприемлемыми.

Отметим, что большая часть инициатив носит гуманитарный характер, направлена на облегчение жизни простых людей, а также усиление безопасности в регионе. Речь идет о восстановлении СЦКК, разминировании, поиске пропавших без вести, восстановлении объектов социальной и экономической инфраструктуры Донбасса.

В числе мер политического урегулирования — активизация диалога в «Нормандском формате», куда входят Украина, Россия, Германия и Франция. Совсем недавно Зеленский рассуждал о пользе формата в Париже. И справедливо отмечал, что если бы участники встречи не хотели диалога, то не оказались бы за одним столом переговоров. Почему же теперь это не соответствует украинской государственной политике?

Также Киеву предложено отказаться от идеологического диктата. По крайней мере, в Донбассе.

«Социальные преобразования внутри Украины, а также между Украиной и ее соседями, влияют на политику исторической памяти и национальной идентичности и поднимают сложные вопросы для правительства в отношении гражданства и языковых прав — с реальным влиянием на политику, экономику и безопасность», — отмечается в документе.

Это положение наверняка смутило Зе-команду больше остальных. Как известно, «Слуги народа» избегают любых конфронтаций с радикалами, выступающими против любых уступок на идеологическом фронте. Для националистов мир возможен исключительно на условиях Украины.

Под давлением радикальных элементов формирует свою позицию и президент Зеленский. В Мюнхене он заявил, что не считает возможным диалог с властями Донецкой и Луганской народных республик. Хотя давно уже стало ясно, что Донбасс не вернуть без серьезных взаимных уступок.