Киев, 15 февраля. Сегодня Украиной руководит «колония простейших», которая с высокой вероятностью приведет страну к летальному исходу. Об этом заявила украинская журналистка Юлия Мостовая.

Она раскритиковала действующую государственную власть, упрекнув ее в отсутствии реального интереса к стране и проблемах, к которым привело безразличие.

«Практически никого не интересует утрата государством управляемости и бутафорность его институтов. Киев уже не может существенно повлиять на ситуацию в Одессе, Харькове, Сумах или Львове. Он может лишь шамкать беспомощными молочными губернаторами, не понимая, как вырастить коренных», — констатировала она.

Наряду с несостоявшейся государственностью Мостовая отметила закореневшую в стране проблему — коррупцию, которая по ее словам, уже «опустилась на средний уровень» и на сегодняшний день позволяет любому начальнику таможенной смены иметь больше власти, чем руководитель таможни.

Журналистка уверена, что в случае кражи или нападения украинцы не обратятся в полицию, поскольку нынешние правоохранители даже за взятки окажутся неспособными помочь им.

По мнению Мостовой, справедливость в сегодняшней Украине находится в руках бандитов, сбившиеся в стаи бывших милиционеров или не нашедших себя в мирной жизни участников АТО.

«Редкий ребенок в областном центре не пользуется услугами репетитора, компенсируя недоданное учителем. Каждый, кто имеет хоть малейшую возможность, ищет альтернативу государственному специалисту в частной клинике. А где мы найдем замену атомщикам, количество и квалификация которых удерживаются на красной линии с колоссальным трудом?» — спрашивает журналистка.

Она полагает, что для решения этих проблем президенту Украины необходима полная перезагрузка его офиса и правительства.

«Ведь пока что, коронавирус — это про власть: на голове — корона, а страной руководит колония простейших с высоковероятным летальным исходом для организма, в котором она разместилась», — сравнила Мостовая.

Это не первое критическое высказывание об Украине за последний месяц. В частности, ранее шаткое положение современного государства отмечал сторонник Майдана, философ Сергей Дацюк. Он говорил о том, что страна стремительно разрушается, и при сохранении нынешней «неполноценной» политики и повестки дня она перестанет существовать.