Васильев отреагировал на слухи о ссоре с Добронравовым на съемках «Сватов»

Москва, 15 февраля. Российский актер Анатолий Васильев отреагировал на слухи о том, что между ним и коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым произошел конфликт.

Ранее появилась информация о том, что коллеги якобы рассорились, из-за чего Васильев отказался сниматься в продолжении популярного сериала. Васильев подчеркнул, что эти слухи не соответствуют действительности. Он заверил, что находится с Добронравовым в хороших отношениях.

«У нас никакого конфликта не было, мы остались друзьями. Федя тут вообще ни при чем», — цитирует его iReactor.

Ранее и сам Добронравов подчеркнул, что скандал попросту выдумали. Васильев, по его словам, выбрал другой проект, более ценный для него на тот момент.

На прошлой неделе в Сети появились первые кадры со съемок седьмого сезона. Зрители могут еще до выхода серий узнать, как выглядит дом Виктора и Светланы Празецких в белорусской деревне Дуличи, где происходит действие сериала. Известно, что «летние» эпизоды будут снимать в мае.

Съемки полюбившегося зрителям украинского сериала долго не могли продолжить. «Сваты» выходили с 2008 года, приостановили съемки новых серий в 2013 году из-за ситуации на Украине.

Осложнялось все тем, что многим задействованным в «Сватах» артистам запретили въезд на Украину. Разрешилась ситуация, когда продолжать работать над проектом решили на территории Белоруссии.