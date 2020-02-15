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Академия труда РФ рассказала, как увеличить пенсию до 35 тысяч рублей

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Академия труда РФ рассказала, как увеличить пенсию до 35 тысяч рублей

Москва, 15 февраля. Россияне могут увеличить размер своей пенсии, если выйдут на заслуженный отдых позже положенного срока. Об этом в субботу заявил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

По его словам, оформление пенсии через пять лет после наступления пенсионного возраста позволяет увеличить выплату на 30-40%, а оформление через 10 лет — более чем в два раза (до 33-35 тыс. рублей). В то же время Сафонов отметил, что приведенные им цифры — средние. В каждом конкретном случае процент увеличения пенсии высчитывается индивидуально, пишет «Российская газета».

Пенсионные коэффициенты зависят не только от рабочего стажа, но и от размера отчислений, направляемых работодателем в ПФР. Кроме того, пенсия увеличивается за счет индексации.

Напомним, что в январе президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, предложив ряд социальных и административных реформ, требующих внесения поправок в конституцию. Глава государства поддержал инициативу закрепить в основном законе страны обязанность правительства ежегодно индексировать пенсии с учетом инфляции. Президент при этом уточнил, что вместо «регулярно» в конституции необходимо прописать «не реже одного раза в год». Остальные детали, по мнению, главы государства, можно закрепить в федеральных законах.

Для обсуждения и подготовки поправок была создана специальная рабочая группа. Предполагается, что подготовленные ею предложения сперва будут вынесены на утверждение в парламент, а затем — на всероссийское голосование. И только после этого поправки подпишет президент.

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Источник: Российская газета
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