Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 15 февраля.

Российская актриса Екатерина Варнава подверглась нападкам хейтеров в соцсетях после съемок в новом клипе Филиппа Киркорова. Хейтеры атаковали Варнаву после клипа с Киркоровым.

Главная проблема Украины — политики опираются на идеологию агрессивного меньшинства из Галиции, заявил Бабаян. Журналист Бабаян назвал главную проблему Украины.

Девочка Анна Сакидон, страдавшая от преждевременного старения, умерла на Украине в возрасте восьми лет. Восьмилетняя девочка умерла на Украине от старости.

Основатель «Дома-2» Валерий Комиссаров решил «воскресить» Людмилу Гурченко в своем новом проекте. Ясновидящая Ахметджанова предупредила о последствиях попыток «воскресить» Гурченко.

Тодоренко опубликовала новое фото с отпуска на Мальдивах. Однако ее подписчикам не понравился новый снимок из-за купальника. Тодоренко раскритиковали за купальник и «квадратную» фигур.у

Экс-депутат Рады Игорь Васюник предложил ввести новую процедуру получения гражданства и доступа к государственной службе. Экс-депутат Рады Васюник предложил метящим в чиновники украинцам «ненавидеть Россию».

МИД Украины назвал предложенный на Мюнхенской конференции «мирный план» по Донбассу частной инициативой. Киев открестился от опубликованного в Мюнхене «мирного плана» по Донбассу.

Житель Азова случайно застрелил из ружья 11-летнего сына своего друга, сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области. Охотник в Ростовской области случайно застрелил 11-летнего мальчика.

Певица Валерия поздравила Ирину Дубцову с днем рождения, опубликовав фотографию в соцсетях. Валерия показала фотографию 38-летней Дубцовой.

Школьник из Волгограда получил ожоги от загоревшегося сотового телефона, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Телефон взорвался в руках волгоградского школьника.