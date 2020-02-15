Соловьев отреагировал на слова Зеленского о выборах в Крыму

Москва, 15 февраля. Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который захотел провести в октябре местные выборы, причем не только на территории возглавляемой им страны, но «и в Крыму».

В субботу Зеленский принял участие в конференции по безопасности в Мюнхене, на которой и сделал это громкое заявление. При этом президент уточнил, что выборы могут проводиться исключительно по украинским законам.

Соловьева поразили слова Зеленского, который, говоря о выборах, упомянул российский Крым.

«Удивительный человек. А как Зеленский собирается это делать, он не уточнил?» — написал журналист в своем Telegram-канале.

Недавно Зеленский не исключил, что выборы в Донбассе могут пройти осенью 2020 года одновременно с местным голосованием по всей стране. Возможно это, по его мнению, «только после завершения военных действий и вывода иностранных вооруженных формирований». Президент считает, что многое прояснится после очередного саммита «нормандской четверки», который предварительно запланирован на апрель.

Отметим, что на слова Зеленского о выборах в Крыму обратил внимание не только Соловьев. В интервью Федеральному агентству новостей депутат крымского Госсовета Алексей Черняк подчеркнул, что с таким же успехом украинский президент мог бы объявить об организации выборов в Африке, и шансов реализовать это у него было бы больше, чем на черноморском полуострове.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году. Тогда на народном референдуме, который провели в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом, жители полуострова высказались за становление Крыма российским регионом. Киев же по-прежнему считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией.