Турция перебрасывает в сирийский Идлиб технику и военнослужащих

Анкара, 15 февраля. Турция активно перебрасывает в сирийскую зону деэскалации «Идлиб» военную технику и военнослужащих.

«Несмотря на заявления о стремлении к дипломатическим путям решения конфликтной ситуации в Идлибе, Анкара активно перебрасывает в зону деэскалации личный состав, вооружения и военную технику», — рассказал российский военно-дипломатический источник «Интерфакса».

На сегодняшний день в зоне безопасности находится более 70 танков, 200 бронемашин и 80 артиллерийских орудий. Однако больше всего беспокойства, по словам источника, вызывают американские переносные зенитно-ракетные комплексы, которые Турция поставляет подконтрольным боевикам в Идлибе. За последние пять дней в регионе были сбито уже два вертолета ВВС Сирии.

Ситуация также усугубляется тем, что террористы все чаще прикидываются военнослужащими турецкой армии. Только на этой неделе сирийские правительственные силы уничтожили в зоне деэскалации 20 единиц турецкой бронетехники. На руку сирийским военнослужащим играет то, что боевики неумело обращаются с турецкими броневиками. Эти бронемашины все чаще стали появляться во время атак террористов.

Напомним, что Турция является одним из участников мирного процесса в Сирии. Вместе с Россией и Ираном она обсуждает меры по урегулированию сирийского кризиса на астанинской переговорной площадке. В то же самое время Турция поддерживает террористов, воюющих против правительственной армии Сирии в зоне безопасности «Идлиб».