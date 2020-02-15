Мать пропавшего в лесу под Смоленском подростка рассказала о результатах экспертизы тела

Демидов, 15 февраля. Родители Владислава Бахова, пропавшего на пикнике в апреле прошлого года, получили результаты экспертизы тела. Об этом рассказала мать подростка Анастасия.

Согласно заключению специалистов, останки, которые нашли 29 января в лесу на окраине Демидова, принадлежат ее сыну. Женщина решила воздержаться от комментариев.

«Скажу лишь одно: мы будем дальше выяснять и искать правду, что на самом деле произошло с Владом!» — написала она в социальной сети «ВКонтакте».

Подросток, которому на момент трагедии было 16 лет, пропал 6 апреля 2019 года. Вместе с друзьями он отмечал день рождения приятеля, праздник решили организовать в лесополосе под Смоленском. В какой-то момент Бахов отошел в сторону и исчез.

Искали пропавшего молодого человека не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры, которым помогали местные жители.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело об убийстве. В январе этого года удалось наконец найти тело молодого человека. Как рассказывал представитель поисково-спасательного отряда «Сальвар», на предполагаемом месте трагедии частично сохранились фрагменты одежды и обувь, которую опознали родственники.

Родители погибшего подростка приехали в Москву на личный прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, чтобы подать жалобу на следователей, не сумевших своевременно найти их сына. Он назначил служебную проверку в отношении смоленских следователей.