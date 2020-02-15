Эрдоган бездоказательно назвал Россию «руководителем кризиса в Ливии»

Анкара, 15 февраля. Анкара, регулярно поставляющая в обход эмбарго ООН оружие и военную технику боевикам ПНС Ливии, уверяет, что руководит кризисом в североафриканской стране Россия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в комментарии телеканалу NTV объяснил свой вывод опубликованной около двух лет назад фотографией, на которой запечатлены фельдмаршал Халифа Хафтар, возглавивший Ливийскую национальную армию (ЛНА), глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава Генерального штаба ВС Валерий Герасимов и бизнесмен Евгений Пригожин, которого турецкий лидер назвал главой ЧВК «Вагнера».

По мнению Эрдогана, это изображение является доказательством того, что ливийским кризисом на высшем уровне руководит Россия. Однако очередной выпад Анкары в сторону России еще слабее, чем прежние. Еще в ноябре 2018 стало известно, что Пригожин на встрече Минобороны с ливийской делегацией организовывал официальный обед и участвовал в обсуждении культурной программы визита высокопоставленных гостей столицы.

Москва, проводящая систематическую работу по урегулированию ситуации в Ливии, не раз опровергала выпады в свой адрес. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что все слухи о российской ЧВК на севере Африки являются слухами, не имеющими под собой доказательств. Именно Кремль стал инициатором переговоров, по итогам которых в Ливии были прекращены боевые действия.

Турция в свою очередь фактически открыто вмешивается во внутренние дела Ливии, о чем неоднократно заявляли представители ливийских племен и члены Палаты представителей. Анкара занимается вербовкой сирийских боевиков, вынуждая их сражаться на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС), силы которого захватили Триполи. Также в ливийской столице присутствуют десятки турецких военных, эта информация была подтверждена на официальном уровне. Для того, чтобы оправдать переброску наемников в Ливию, Эрдоган распространяет слухи о ЧВК «Вагнера». Однако у турецкого лидера нет доказательств.

В то же время вмешательство Анкары доказано Совбезом ООН. К турецким властям после берлинской конференции неоднократно обращались арабские и европейские лидеры, в частности Эммануэль Макрон, с требованием прекратить переброску военной помощи ПНС.