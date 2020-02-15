«Колин Фарелл уже не тот»: папарацци сняли на прогулке располневшего актера

Лос-Анджелес, 15 февраля. Папарацци поймали располневшего актера Коллина Фарелла во время прогулки в Лос-Анджелесе.

Звезда блокбастеров «Телефонная будка», «Особое мнение», «Александр», «Залечь на дно в Брюгге» сильно изменился. 43-летний Фарелл обрюзг и не следит за своей формой. Некоторые считают, что перемены во внешности связаны с проблемами в личной жизни.

«Колин Фарелл уже не тот», — написала одна из поклонниц в соцсетях. «Совсем растерял харизму, время берет свое», — поделился мнением еще один пользователь. «Раньше был красавчик, а сейчас обычный», — написал другой пользователь.

13 февраля в мировой прокат вышел фильм с участием Колина Фарелла режиссера Гая Ричи «Джентльмены». Криминальная комедия понравилась многим кинокритикам. Они сравнили ее с классическими кинохитами «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш».

О личной жизни Фарелл особо не распространяется. 10 лет назад он развелся с актрисой Алицией Бахледой. После этого он стал скрывать отношения с другими женщинами. В последний раз папарацци поймали его в компании молодой девушки, но имя и возраст красавицы им выяснить не удалось. Актеру приписывали романы с разными известными актрисами, в том числе с барбадосской певицей Рианной.