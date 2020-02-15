«Медиазона» 14 февраля намекнула, что за деньги готова «любить» кого угодно

Москва, 15 февраля. Либеральная «Медиазона», которая является одним из самых цитируемых СМИ в кругу российских «оппозиционеров», 14 февраля фактически объявила о том, что за финансовое вознаграждение готова сделать любого человека героем своих антигосударственных публикаций.

По случаю Дня святого Валентина издание сделало на свой аккаунт в Twitter репост своеобразной валентинки, обещающей «написать о задержании» любимого подписчика, жертвующего редакции средства.

Не исключено, что этот ретвит был обычной шуткой, однако многие предшествовавшие ему публикации «Медиазоны» по теме летних митингов в Москве действительно посвящались задержаниям «любимых» нарушителей.

В интернет-издании многократно рассказывали читателям о мнимом применении грубой силы со стороны отечественных правоохранителей и представляли сторонников небезызвестного главы ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального «невинными жертвами кровавого режима».

При этом «Медиазона» и после окончания судебных разбирательств не оставила попытки спекулировать на теме «политзаключенных», отмечает агентство «Народные новости». Например, накануне на сайте СМИ был опубликован материал о Дарье Сосновской, рассказывающей о том, как ее «ни за что» ударил полицейский.

Дружественная ФБК и другим псевдооппозиционным структурам «Медиазона» очевидно выставила 25-летнюю москвичку «сакральной жертвой», которая была задержана «с применением силы» из-за того, что якобы просто гуляла по городу.

Фактически Сосновская принимала активное участие в беспорядках и провоцировала представителей правоохранительных органов оскорбительными заявлениями. Кроме того, при задержании она оказывала сопротивление и смогла выбить из рук полицейского дубинку.

Летом 2019 года так называемая российская оппозиция учинила в Москве незаконные митинги из-за недопуска к выборам в Мосгордуму их претендентов, которые были пойманы на фальсификации подписей. Недовольные решением решением столичного избиркома либералы сознательно нарушали закон. Несанкционированные мероприятия неоднократно сопровождались задержаниями, при этом правоохранительные органы действовали строго в рамках закона.