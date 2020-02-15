В Сети появилось уникальное фото Аллегровой без парика

Москва, 15 февраля. В Сети появились уникальные снимки известной российской певицы Ирины Аллегровой, на которых можно увидеть ее настоящие волосы.

Певица всегда появляется на публике в парике из светлых, пышных, ниспадающих на плечи волос, поэтому до сегодняшнего дня мало кто знал, как артистка выглядит на самом деле. На слитых снимках у Аллегровой короткая прическа и темные, практически черные волосы.

Интернет-пользователи высоко оценили реальный облик своего кумира. Они отметили, что короткая стрижка певице чрезвычайно идет, а темные волосы хорошо сочетаются с темными глазами. Все это не только делает ее симпатичнее, но и значительно молодит.

Ранее другая звезда российской эстрады Филипп Киркоров предложил журналистам подергать себя за волосы, чтобы доказать, что он не носит парики. Впрочем, телезрители все равно не поверили в естественное происхождение шевелюры поп-короля. Снимки же Аллегровой убедили фанатов куда сильнее, хотя за волосы ее никто не дергал.

Напомним, что, несмотря на свой почтенный возраст, звезда эстрады все еще может удивлять публику эффектной внешностью. В начале декабря прошлого года Аллегрова пришла на «Песню года» в черном обтягивающем платье с блестками и глубоким декольте. Часть фанатов раскритиковала артистку за «платье не по возрасту», однако многие не увидели ничего криминального в том, что красивая женщина одевается подобным образом.

По словам композитора и председателя жюри музыкального конкурса «Новая волна» Игоря Крутого, Аллегрова была его «первой женщиной» в творческом плане. Отметим, что своей популярностью певица во много обязана Крутому, который написал такие хиты, как «Я тучи разведу руками», «Свадебные цветы» и «Незаконченный роман».