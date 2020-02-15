Звезда сериала «Бывшие» вышла замуж в День влюбленных в Индии

Москва, 15 февраля. Российская актриса Любовь Аксенова «вышла замуж» во второй раз в Индии. Пара решила пожениться в День всех влюбленных.

Звезда сериалов «Бывшие» и «Триада» не очень любит рассказывать о личной жизни. Она неоднократно упоминала в интервью, что счастлива в браке с продюсером Павлом Аксеновым.

Последние семь лет молодые люди живут вместе. Они решили отпраздновать День святого Валентина по-особенному и отправились в Индию. Там под жарким солнцем Павел и Любовь повторили свои клятвы.

На церемонию были приглашены только самые близкие — родные и друзья.

«Описать словами все происходящее в период свадьбы невозможно. Наверное, это одно из самых увлекательных и незабываемых явлений в моей жизни», — написала Аксенова в Instagram.

По словам Аксеновой, праздник длился четыре дня, что в рамки русской традиции свадеб не укладывается. Но молодожены остались очень довольны.

Ранее сообщалось, что День влюбленных соединил сердца даже бывших возлюбленных. К примеру, телеведущая Лера Кудрявцева провела праздник вместе с певцом Сергеем Лазаревым. Они обнимались и говорили друг другу приятные слова.

Не осталась без компании в Валентинов день и бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова. Она опубликовала в соцсетях фото подарков от своего тайного возлюбленного.