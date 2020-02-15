Крымский депутат предложил Зеленскому провести выборы в Африке вместо полуострова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен осенью 2020 года провести местные выборы на всей территории страны, «включая Крым». По словам депутата крымского Госсовета Алексея Черняка, с таким же успехом Зеленский мог бы объявить об организации выборов в Африке, и шансов реализовать это у него было бы больше, чем на черноморском полуострове.

«Наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы и в Крыму», — сказал Зеленский в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Украины добавил, что это зависит от политических условий.

«Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем вместе с вами», — сказал Зеленский.

В Крыму расценили эти слова как очередное доказательство «оторванности Зеленского от реальности».

«Человек не может объективно оценить реальность. Абсолютно. Он живет в каком-то своем мире. А, скорее всего, этими словами он пытался подыграть националистам в Киеве, чтобы быть хорошим мальчиком, быть главой Украины и получать президентскую зарплату, отрабатывая ее везде, где ни попадя, только бы что-то про Крым и Донбасс говорить», — сказал председатель комиссии по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в комментарии Федеральному агентству новостей.

Крымский депутат подчеркнул, что никаких «местных выборов Украины» в Крыму не будет.

«Это однозначно. Пускай заодно в Африке проводит выборы. Это будет равносильно. Да и то — скорее всего, в Африке у него будет больше шансов организовать выборы, чем в Крыму», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, Крым воссоединился с РФ по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. За выход из состава Украины, где месяцем ранее случился госпереворот, и возвращение в состав России проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. Но в Москве неоднократно заявляли, что референдум прошел демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя.