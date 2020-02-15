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Крымский депутат предложил Зеленскому провести выборы в Африке вместо полуострова

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В Крыму отреагировали на идею Зеленского провести украинские выборы на полуострове

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен осенью 2020 года провести местные выборы на всей территории страны, «включая Крым». По словам депутата крымского Госсовета Алексея Черняка, с таким же успехом Зеленский мог бы объявить об организации выборов в Африке, и шансов реализовать это у него было бы больше, чем на черноморском полуострове.

«Наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы и в Крыму», — сказал Зеленский в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Украины добавил, что это зависит от политических условий.

«Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем вместе с вами», — сказал Зеленский.

В Крыму расценили эти слова как очередное доказательство «оторванности Зеленского от реальности».

В Крыму отреагировали на идею Зеленского провести украинские выборы на полуострове

«Человек не может объективно оценить реальность. Абсолютно. Он живет в каком-то своем мире. А, скорее всего, этими словами он пытался подыграть националистам в Киеве, чтобы быть хорошим мальчиком, быть главой Украины и получать президентскую зарплату, отрабатывая ее везде, где ни попадя, только бы что-то про Крым и Донбасс говорить», — сказал председатель комиссии по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в комментарии Федеральному агентству новостей.

Крымский депутат подчеркнул, что никаких «местных выборов Украины» в Крыму не будет.

«Это однозначно. Пускай заодно в Африке проводит выборы. Это будет равносильно. Да и то — скорее всего, в Африке у него будет больше шансов организовать выборы, чем в Крыму», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, Крым воссоединился с РФ по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. За выход из состава Украины, где месяцем ранее случился госпереворот, и возвращение в состав России проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. Но в Москве неоднократно заявляли, что референдум прошел демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя.

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