Мюнхен, 15 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новой инициативой по разведению сил в Донбассе. Политик предложил разбить линию разграничения на сектора, а после организовать поэтапное отведение войск. При этом ОБСЕ должна верифицировать отвод военной техники отдельно в каждом из секторов.

«Нужны действенные механизмы, по которым прекращения огня состоится не на словах, а в реальной жизни», — отметил Зеленский, выступая на мюнхенской конференции по безопасности.

Украинский лидер добавил, что собирается поднять данный вопрос во время следующей встречи нормандской четверки.

Примечательно, что инициатива Зеленского о секторальном разведении сил в Донбассе прозвучало на следующий день после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого российский лидер напрямую спросил своего коллегу — собирается ли Украина выполнять Минские соглашения. Речь также зашла о прекращении огня и разведении сил.

Отметим, что Зеленский в своем выступлении в Мюнхене не уточнил, идет ли речь о разведении войск по всей линии соприкосновения, как это зафиксировано в «Минске-2», или же Киев собирается снова выделить 2-3 участка для демонстрации своих намерений, как это было с Золотым, Петровским и Станицей Луганской.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят второй комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, Минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.