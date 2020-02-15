Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Зеленский пожал руку зрителю, ушедшему из зала во время его выступления

1 131
0 Оставить комментарий

Зеленский пожал руку зрителю, ушедшему из зала во время его выступленияМюнхен, 15 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский пожал руку зрителю, решившему покинуть зал во время его речи на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Выступление главы государства проходило не в основном зале, а в небольшом помещении, однако на него пришли многие представители СМИ, члены украинской делегации и участники конференции из других стран.

Слушатели размещались на трибунах, к которым вела короткая лестница. Мест на всех не хватило, и это привело к тому, что часть из них была вынуждена сесть непосредственно на ступени.

Спустя примерно 40 минут после начала выступления Зеленского, которое состояло из короткой речи и ответов на вопросы ведущей, один из зрителей с бейджем участника, поднялся со ступени и предпринял попытку незаметно уйти из зала.

«Неинтересно?» — обратился к нему глава Украины, прервав свой ответ.

Неожиданный вопрос рассмешил присутствующих, а удаляющийся мужчина повернулся к президенту и протянул ему руку, Зеленский на рукопожатие ответил.

Несмотря на «потерю» одного зрителя, это выступление украинского лидера стало более успешным, чем состоявшееся на полях экономического форума в Давосе в январе, когда Зеленский представлял свой доклад практически перед пустым залом.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Баварии с 14 по 16 февраля. В ней принимают участие более 800 делегатов из разных государств, в числе которых около 150 высокопоставленных представителей — глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Новости партнеров

Источник: РИА Новости
Новости партнеров