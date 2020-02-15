Зеленский пожал руку зрителю, ушедшему из зала во время его выступления

Мюнхен, 15 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский пожал руку зрителю, решившему покинуть зал во время его речи на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Выступление главы государства проходило не в основном зале, а в небольшом помещении, однако на него пришли многие представители СМИ, члены украинской делегации и участники конференции из других стран.

Слушатели размещались на трибунах, к которым вела короткая лестница. Мест на всех не хватило, и это привело к тому, что часть из них была вынуждена сесть непосредственно на ступени.

Спустя примерно 40 минут после начала выступления Зеленского, которое состояло из короткой речи и ответов на вопросы ведущей, один из зрителей с бейджем участника, поднялся со ступени и предпринял попытку незаметно уйти из зала.

«Неинтересно?» — обратился к нему глава Украины, прервав свой ответ.

Неожиданный вопрос рассмешил присутствующих, а удаляющийся мужчина повернулся к президенту и протянул ему руку, Зеленский на рукопожатие ответил.

Несмотря на «потерю» одного зрителя, это выступление украинского лидера стало более успешным, чем состоявшееся на полях экономического форума в Давосе в январе, когда Зеленский представлял свой доклад практически перед пустым залом.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Баварии с 14 по 16 февраля. В ней принимают участие более 800 делегатов из разных государств, в числе которых около 150 высокопоставленных представителей — глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.