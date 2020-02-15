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Смертельное ДТП с участием двух легковушек произошло в Кемеровской области

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Смертельное ДТП с участием двух легковушек произошло в Кемеровской области

Кемерово, 15 февраля. Серьезная авария произошла в Таштагольском районе, погиб один человек, сообщили в ГИБДД по Кемеровской области.

ДТП произошло днем 15 февраля на 41-м километре автодороги Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол. По предварительной информации, водитель Lada Kalina выехал на полосу встречного движения и столкнулся с KIA Sorento.

Жертвой аварии стала пассажирка в отечественной легковушке, водитель получил травмы. Во второй машине пострадали двое детей. Правоохранители устанавливают обстоятельства проишествия.

Ранее сообщалось, что в Псковской области произошла авария, при которой пострадал водитель Hyundai.

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