Москва, 15 февраля. Основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Алексей Навальный неконструктивной критикой поправок к Конституции РФ пытается манипулировать общественным сознанием.

Одиозный блогер недавно снова высказался о грядущих изменениях основного закона страны, поставив под сомнение компетенцию членов рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок. Абсурдную критику Навальный в очередной раз не подкрепил никакими толковыми предложениями.

Например, его не устроила тема фиксирования индексации пенсий, которая может войти в список поправок для устранения возможных лазеек. По его мнению, правки «можно внести, а потом снова вычеркнуть». Правда, Навальный не объяснил, зачем это в принципе может потребоваться властям, которые и без того проделали огромную работу над изменениями, отмечает Nation News.

Основатель ФБК не смог обойти стороной и вопрос определений «родитель один и два», которые во многих странах Запада пришли на смену понятиям «мама и папа». Навальный, дабы привлечь побольше внимания к своей персоне, и вовсе решил «дать совет» президенту, связанный с фиксацией на высшем уровне понятия брака только между мужчиной и женщиной. Сделано это, как легко понять, вовсе не в борьбе за высокие моральные ценности.

«Никто бы другого не обсуждал вообще! Вся либеральная общественность и меньшинства бушевали, все консерваторы бушевали бы радостно», — объявил Навальный в эфире передачи «Россия будущего».

Скандальный блогер упомянул также о смертной казни и предложил «придумать что-нибудь еще», чтобы это громко обсуждали. Такое поведение лишний раз говорит о том, что блогера совсем не волнует улучшение уровня жизни соотечественников. Очевидно, что ему нужна лишь реакция аудитории, информационный фон.

Не исключено, что Навальный затрагивает «горячую тему», чтобы подготовить «резервы» для очередных незаконных митингов. Однако многие эксперты, например, писатель и публицист Армен Гаспарян, давно пришли к выводу, что мнение Навального начинает надоедать публике. Россияне отказываются верить неудачно «переобувшемуся» блогеру, который когда-то стремился изменить конституцию, а теперь, когда в закон хотят внести поправки, резко сменил направление.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей политолог Дмитрий Солонников констатировал, что удивляться изменчивой позиции одиозного блогера не стоит, ведь этот человек «выступает против целого ряда официальных государственных предложений», особенно если они касаются основного закона.