Москва, 15 февраля. «Польское радио» в преддверии празднования 75-летия Победы над нацистской Германией выпустило передачу, в которой рассказала о переселении украинских поляков в степи Казахстана в 1936 году.

Журналисты постарались описать все ужасы жизни переселенцев, которые были вынуждены жить в глиняных мазанках, однако ни словом не обмолвились о причинах, побудивших Сталина принять столь радикальное решение. На это обратил внимание военный историк Юрий Кнутов.

Он напомнил, что перед войной Польша проводила агрессивную антисоветскую политику и проводила переговоры с Третьим Рейхом. В частности, Варшава согласилась пропустить через свою территорию гитлеровские войска, чтобы те смогли напасть на Советский Союз. Соответствующее секретное приложение к немецко-польскому пакту советские газеты публиковали еще в 1935 году. Польша даже согласилась на совместные действия против СССР.

«Сталин рассматривал не только поляков, но и всех людей, которые являлись противниками социализма, как врагов. Старался не столько физически их истребить, но переселить в другие районы, где они бы не представляли опасность», — пояснил Кнутов порталу «Слово и дело».

Историк также отметил, что «Польское радио» не случайно вспомнило о переселенцах в преддверии празднования 75-летия Победы. Это укладывается в рамки информационной войны, которую западные страны сейчас проводят против России. Единственным ответом на попытки исказить, замолчать или полностью переписать историю может быть документальное опровержение.

Кнутов призвал российские власти не просто продолжить практику обнародования исторических документов, но и переводить их на иностранные языки, чтобы западные фальсификаторы не смогли манипулировать сознанием обычных людей.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил, что Советский Союз начал Вторую мировую войну, стал причиной Холокоста, а украинцы освободили «Освенцим». Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что слова Зеленского являются предательством его народа.