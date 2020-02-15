Тренер-консультант сборной РФ по биатлону выступил против затягивания анализа допинг-проб

Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал на два года российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светлану Слепцову за нарушение антидопинговых правил. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, тренер-консультант сборной России и депутат Госдумы Сергей Чепиков прокомментировал Федеральному агентству новостей ситуацию.

«Конечно, это очень плохая новость, очень тяжелая информация для олимпийской четверки. Я так понимаю, что не все детали еще прояснены и есть возможность опротестовать решение о дисквалификации Устюгова в спортивном арбитражном суде. На обжалование есть 21 день. Нужно понимать, что там за допинг. Кто-то пишет, что есть нарушения по паспорту крови, а кто-то говорит, что это анаболические стероиды», — пояснил Сергей Чепиков.

По его словам, в российском биатлоне действительно были нарушения.

«Этого нельзя отрицать. И если решение в отношении Устюгова и Слепцовой объективное, то они должны быть наказаны. Но если мы имеем дело с субъективными причинами — по чьим-то докладам или по каким-то другим субъективным основаниям, то это неправильно», — сказал Чепиков.

Неправильным он считает и тот факт, что решение вынесено по допинг-пробам, взятым почти семь лет назад.

«Современные методы обнаружения допинга позволяют определить нарушения практически после финиша. Почему тогда анализы допинг-проб так затягиваются?» — удивился парламентарий-спортсмен.

Он также напомнил, что к другим сборным по биатлону у IBU не возникает столько вопросов, сколько к российской.

«Почему некоторым можно использовать запрещенные препараты по каким-то показаниям из местной поликлиники, а другие страдают от этого. Правила должны быть едины для всех. И я не верю, что в норвежской команде половина астматиков, которые действительно страдают этим заболеванием. Если бы это было так, они бы не смогли выступать на таком профессиональном уровне», — добавил Чепиков.

Напомним, в субботу стало известно о дисквалификации ванкуверской олимпийской чемпионки по биатлону Светланы Слепцовой и обладателя командной золотой медали по биатлону в Сочи-2014 Евгения Устюгова. Вместе с ним «золота» лишились Антон Шипулин, Дмитрий Малышко и Алексей Волков.