Клинцевич: передача дневника Александра Чепишко в музей защитит правду о русских добровольцах

Дневник и последнее письмо погибшего в Донбассе русского добровольца Александра Чепишко были переданы в Музей боевого братства в преддверии Дня памяти воина-интернационалиста. О важности этого события Федеральному агентству новостей рассказал сенатор Франц Клинцевич.

Выставка музея, подготовленная Центром патриотического воспитания «Ленинградский доброволец», открылась вчера во дворце культуры «Горбунки» в Ломоносове. На мероприятии был представлен памятник русским добровольцам, которые участвовали в конфликтах по всему миру.

Уникальная экспозиция

«Выставка проводится в канун праздника защитника Отечества, воина-интернационалиста, который выполнял свой долг за пределами нашей Родины. Это уникальная экспозиция, здесь собраны пять конфликтов, пять войн, — начиная Великой Отечественной войной и заканчивая Сирией», — подчеркнул руководитель Центра патриотического воспитания Герман Владимиров.

В мероприятии приняли участие создатель проекта Politrussia.ru Руслан Осташко и сербский защитник Донбасса Деян Берич. Они передали в Музей боевого братства дневник русского добровольца Александра Чепишко, который погиб в августе 2014 года, обороняя аэропорт Луганска.

«Здесь есть документы, которые подтверждают героизм и подвиг наших добровольцев», — подчеркнул Осташко.

Последнее письмо русского добровольца

Дневник Александра Чепишко был найден его матерью Людмилой лишь спустя несколько лет после гибели сына, когда она перебирала старые вещи своего покойного мужа. Последняя запись датирована 30 августа 2014 года.

В Донбассе ветеран двух чеченских войн участвовал в освобождении населенных пунктов Хрящеватое и Новосветловка. В письме к отцу он подробно рассказал о мотивах, которые заставили его вместе с братом Дмитрием отправиться в Луганск защищать местное русскоязычное население.

«Объясни маме, почему так все получилось! Пусть она знает, что мы поехали защищать людей, тех, кому нужна наша помощь. Я не мог спать по ночам. Я не мог сидеть и причитать «как же это плохо и неправильно!» Для чего наши деды и отцы погибали на войне? Для того, чтобы их дети и внуки жили в мире! Как я мог сидеть и смотреть, как убивают и пытаются растоптать то, во что мы верим, чем дорожим и что любим?» — писал Чепишко в своем последнем письме к отцу.

Доброволец погиб 31 августа в боях за Луганский аэропорт.

Рожденные защищать

В своем выступлении на открытии выставки в Ломоносове сербский снайпер Деян Берич отметил, что Чепишко в дневнике раскрыл мотивы добровольцев, отправившихся в 2014 году на Донбасс.

«В переданном артефакте находятся письмо, которое боец писал своему отцу, и попросил сослуживцев передать, если он погибнет. Там написано: «Я поехал защищать народ, потому что ты так меня воспитал». Эти слова, наверное, больше всего говорит о добровольцах: это люди, которые понимают, что есть неправда, что есть несправедливость, и которые, наверное, рождены, чтобы защищать других людей», — сказал Берич.

По-настоящему мужественные люди

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выступил за то, чтобы русские добровольцы были причислены к воинам-интернационалистам и ветеранам боевых действий.

«Потому что это по-настоящему мужественные люди, находящиеся на другой духовно-нравственной ступени, принявшие для себя такое решение — рискуя жизнью, отстаивать интересы Русского мира, русских людей, — подчеркнул сенатор в беседе с Федеральным агентством новостей. — Это люди особой категории, и конечно, государство такую категорию людей должно поддерживать и отмечать».

Собеседник ФАН заявил, что каждый человек, если ему велит долг и совесть, имеет право принять решение и отправиться защищать мирных людей и бороться с терроризмом.

«Такое решение — крайне мужественное. Конечно, многие, особенно либеральная блевотина, — они это не понимают. Они живут в травматичном мире, мире, который нам навязан, с ложным пониманием «свободы», когда вседозволенность превращается в безумие. А добровольцы — люди настоящие, понимаете?» — объяснил Клинцевич.

Защитить правду о русских добровольцах

Российский парламентарий с одобрением отнесся к передаче в Музей боевого братства личного дневника Александра Чепишко — каждый должен иметь возможность ознакомиться с подлинными документами, в которых запечатлена война, какой ее увидели участники.

«Это очень важно. Во-первых, такие вещи становятся общим достоянием и ставят на место всех, кто пытается историю извратить, например, украинских националистов. И второе — когда мы читаем эти дневники, мы видим историю людей, которые это писали, мы понимаем, насколько они серьезные патриоты и как много они сделали для нас, — объяснил Клинцевич. Поэтому мне кажется, что это очень важно».

Благодаря выставке в Музее боевого братства образ русского добровольца сможет стать примером для подрастающего поколения.