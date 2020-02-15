Сатановский предупредил об очередном «антироссийском шабаше» Польши

Москва, 15 февраля. Польша превратит траурные мероприятия, приуроченные к очередной годовщине трагедии в Катыни, в «антироссийский шабаш самого дурного толка», предупредил политолог Евгений Сатановский.

Массовый расстрел польских граждан в Катыни произошел 80 лет назад. В 2010 году Госдума приняла заявление «О Катынской трагедии и ее жертвах», в котором говорится, что это событие стало следствием прямого указания Иосифа Сталина и других советских руководителей. Расстрел в Катыни называется в документе преступлением сталинского режима.

В 2012 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) классифицировал Катынский расстрел как военное преступление.

«Нет никаких сомнений, что траурные мероприятия в Катыни нынешним польским руководством будут превращены в очередной антироссийский шабаш самого дурного толка», — передает мнение Сатановского «Царьград».

Политолог обратил внимание, что в Варшаве не заботятся об исторической правде и перспективах добрососедства.

«Никакими соседями России (…) быть не хотят. Это враг. Враг открытый», — констатировал эксперт.

Ранее спор из-за взаимоотношений России и Польши возник между телеведущим Владимиром Соловьевым и историком Григорием Амнуэлем. Последний выразил несогласие с призывом к Варшаве извиниться за то, что пленные советские граждане были замучены во время войны между Польшей и СССР.

В январе представители Польши и вовсе обвинили Советский Союз в «развязывании Второй мировой войны», приравняв его историческую роль к роли гитлеровской Германии. Это далеко не первая попытка уменьшить вклад СССР в победу над нацистами — Варшава не раз была замечена в стремлении сфальсифицировать историю.