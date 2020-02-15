Зеленский заявил о готовности Киева к диалогу с мирными жителями Донбасса

Мюнхен, 15 февраля. Киев готов к диалогу с населением Донбасса, но не с главами республик ДНР и ЛНР. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не готовы говорить с теми, кто не признан международным правом», — сообщил он.

Зеленский отметил, что неоднократно общался с переселенцами Донбасса, и считает, что их мнение необходимо учитывать при решении сложившейся ситуации.

«Именно поэтому мы инициировали общественную диалоговую платформу «Мир Донбасса», — указал президент.

Украинский лидер убежден, что жители Донбасса должны быть привлечены к консультациям в рамках «минской площадки», чтобы принимать участие в обсуждении «своего будущего в составе единой Украины».

Зеленский также предложил разводить войска в регионе по секторам. По его мнению, переход от участка к участку возможен только после того, как миссия ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооружения и военная техника.

Ранее на конференции в Германии президент Украины заявил о том, что хотел бы провести в октябре местные выборы не только на территории возглавляемой им страны, но «и в Крыму». Он уверен, что выборы на воссоединившемся с Россией полуострове по каким-то причинам могут проводиться исключительно по украинским законам.

Кроме того, он сообщил, что Киев заинтересован в «более активном привлечении» Вашингтона к процессу урегулирования ситуации в Донбассе, и американские законодатели проинформированы о ходе переговоров по внутриукраинской проблеме.