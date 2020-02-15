Ученые из Китая нашли наиболее вероятный источник коронавируса

Пекин, 15 февраля. Китайские ученые полагают, что вероятной причиной распространения смертельно опасного коронавируса нового типа COVID-19 стали летучие мыши. Такое мнение в субботу озвучил глава управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники КНР У Юаньбинь.

«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — сказал он.

Отметим, что китайская кухня весьма специфична. Помимо традиционных для европейского стола свинины и домашней птицы жители КНР употребляют змей, летучих мышей, насекомых и других экзотичных животных.

Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый коронавирус 2019-nCoV, произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. ВОЗ уже признала пандемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В феврале Всемирная организация здравоохранения провела форум в Женеве, на котором впервые дала официальное название новому коронавирусу — COVID-19.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что предпринимает все необходимые меры для того, чтобы не допустить распространение китайского коронавируса. В стране был создан оперативный штаб, принят национальный план действий, открыты горячие линии и аккаунты в соцсетях для информационной поддержки населения.