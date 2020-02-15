Лазарев и Кудрявцева провели вместе День всех влюбленных

Москва, 15 февраля. Телеведущая Лера Кудрявцева отметила День святого Валентина с бывшим возлюбленным, певцом Сергеем Лазаревым.

Исполнитель опубликовал в своем Instagram-аккаунте «сториз» с теледивой. На кадрах видно, как Лазарев и Кудрявцева сидят в обнимку, тепло отзываются друг о друге.

«Малышка», — сказал Лазарев, обращаясь к Кудрявцевой. «Да, моя любовь», — ответила ведущая, после чего поцеловала музыканта в щечку. «Снова вместе», — заявил 36-летний исполнитель. «Снова, да», — вторит ему Кудрявцева.

Как пишут «Дни.ру», поклонников возмутила выходка 48-летней Кудрявцевой, которая состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. По их мнению, выставлять подобные ролики в День всех влюбленных омерзительно. Больше всего юзеров задело, что замужняя Кудрявцева как ни в чем не бывало позволяет себе нежиться в объятьях бывшего возлюбленного.

Многие также вспомнили, что в Сети распространялись слухи о разрыве Кудрявцевой и Макарова. Как утверждают некоторые, профессиональный спортсмен начал ходить «налево», как только у супруги начались проблемы со здоровьем.

Напомним, в конце прошлого года Кудрявцева перенесла операцию на груди. У женщины порвался имплант, и ее срочно прооперировали. Одним из первых, кто навестил телеведущую, был Лазарев. Сами представители шоу-бизнеса уверяют, что после расставания у них очень теплые отношения, и они поддерживают друг друга.