На Украине могут полностью заблокировать доступ к русскоязычным СМИ и социальным сетям 

Специальная комиссия правительства Украины приняла к рассмотрению очередную инициативу местных так называемых «патриотических организаций», предложивших не только ввести тотальный запрет на использование русского языка в эфире телевизионных каналов и радиостанций на территории от Ужгорода до Мариуполя, но и расширить черный список в отношении литературы из Российской Федерации.

Одновременно министерство культуры, молодежи и спорта (МКМС) выступило с предложением продления блокировки российских СМИ в украинском сегменте Сети, а также наложения табу на въезд на Украину сотен актеров и исполнителей, представляющих РФ. Как утверждают независимые эксперты, подобное положение вещей окончательно уничтожит «демократический» имидж Киева. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

На днях глава украинского Минкультуры Владимир Бородянский заявил журналистам в Киеве, что возглавляемая им структура добьется пролонгации действующего положения «О защите информационного пространства Украины от влияния страны-агрессора».

«Восстановления доступа к российским социальным сетям и средствам массовой информации в Интернете, срок запрета на который истекает в марте этого года, не будет, — несколько витиевато, но абсолютно серьезно заявил министр. — Никаких дискуссий по этому поводу мы проводить не намерены».

Уже в неофициальной форме Владимир Владимирович подчеркнул, что лично он хотел бы, чтобы «контент «агрессора» (Российской Федерации. — Прим. ФАН) навсегда исчез из «творческого и культурного поля Киева».

Следует особенно отметить, что не в последнюю очередь благодаря чиновникам того же министерства культуры, большинство из которых сохраняют свои должности и поныне, в 2017 году тогдашний украинский президент Петр Порошенко подписал указ о «санкциях против российских компаний, наносящих вред имиджу Украины». В упомянутые черные списки, помимо финансовых организаций, попали около 50 телевизионных каналов и радиостанций из РФ, были заблокированы крупнейшие информационные сайты России, включая ВГТРК, Первый канал, РИА Новости, ТАСС и другие. Был прекращен доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также электронной почте Mail.Ru.

«Мы искренне надеялись на то, что новая украинская власть пересмотрит свою политику в подобном контексте, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей активист общественной организации «Независимый профсоюз вещателей» Александр Павлюк. — Однако эти надежды не оправдались, и мы практически каждый месяц «вычеркиваем» из сетки трансляции по два-три русскоязычных телеканала. Причем эти каналы зачастую являются просто развлекательными и не несут какой-либо «кремлевской пропаганды», которой нас пугают на протяжении последних шести лет. То же самое касается и русскоязычного наполнения эфира на радио».

Впрочем, существующего положения вещей сегодняшнему МКМС Украины показалось мало. Предполагается, что в течение ближайших нескольких месяцев профильное ведомство расширит уже существующие «запретные списки».

Но и это еще не все. Сразу несколько крайне правых украинских группировок, включая «Правый сектор»1, С14, «Тризуб Степана Бандеры» (организации запрещены на территории РФ) и другие, предложили в прямом смысле этого слова «свести к минимуму» русский язык в украинском эфире и в Сети.

«Необходимо сделать так, чтобы русскоязычный контент не превышал 1%, а затем и его можно будет убрать, — говорится в сопроводительной записке к представленному документу. — Добиться этого можно как путем максимальных штрафов для вещателей и провайдеров, предоставляющих услуги на языке «агрессора», так и закрытием соответствующих организаций-ретрансляторов».

«Со временем мы добьемся изъятия из библиотек книг на русском, поставим вне закона газеты и книги на русском и, наконец, ликвидируем посты, написанные на русском в Интернете», — резюмировали авторы нововведения.

«У них есть шанс добиться своего, — сказал в комментарии корреспонденту ФАН юрист Виктор Барчук. — Нынешнее украинское законодательство это позволяет».

1 Организация запрещена на территории РФ.