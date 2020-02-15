Самонкин заявил, что Турция пытается заменить американскую гегемонию в Ливии на свою

Москва, 15 февраля. США безнадежно утратили свое влияние в Ливии, поэтому Турция сейчас пытается перехватить инициативу, заменив американскую гегемонию на свою. Такое мнение в субботу высказал президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин.

Так он прокомментировал поддержку, которую Анкара оказывает так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, направляя в Триполи солдат, оружие и подконтрольных боевиков, переброшенных из Сирии. Таким образом Турция нарушает не только резолюцию Совбеза ООН, но и договоренности о невмешательстве, которые были достигнуты во время международной конференции в Берлине.

«Пользуясь тем, что сейчас США полностью потеряли контроль над ситуацией в регионе, Турция хочет сменить прежнего гегемона на другого. То есть, по сути дела, заложить себя в качестве «альтернативы доминирования», — пояснил Самонкин Nation News.

При этом он обратил внимание на то, что Анкара не действует открыто. Для переброски боевиков и оружия она использует контрабандистские маршруты и подставные компании, опасаясь реакции международного сообщества.

Ранее Федеральное агентство новостей раскрыло воздушные маршруты, по которым Анкара перебрасывает наемников в Ливию. Журналисты ФАН установили, что каждый день из Турции в Мисурату и Триполи прибывает от 3 до 8 пассажирских самолетов с боевиками на борту, которые должны укрепить позиции ПНС Ливии.