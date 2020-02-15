Подписчиков Преснякова ужаснуло странное фото Подольской

Москва, 15 февраля. Певец Владимир Пресняков опубликовал в Instagram посвященный супруге пост и ужаснул подписчиков.

Артист хотел публично показать супруге, как сильно скучает по ней, однако вместо этого обрушил на нее шквал критики.

«Скучаю очень», — написал исполнитель.

Пресняков выложил селфи Подольской, на котором она улыбается, глядя в камеру. Лицо певицы выглядит худым и чересчур сглажено фильтрами, глаза из-за цветовой коррекции приобрели яркий зеленый цвет, а губы растянулись в неестественной, натянутой улыбке.

Пораженные странной публикацией подписчики начали обсуждать внешность певицы в комментариях.

«Наташа, прошу, конечно прощения, но слишком уж вы увлеклись пластической хирургией или ботоксом», — констатировала maryxa7579. «После операций только по фамилии узнать можно, кто это», — заявила zinka8919. «Как будто не она», — отметила bagina.el. «А где Наташа?» — задался вопросом пользователь newid0548. «Не похожа на Подольскую, а похожа на Володину маму, Лену… Время, ты не щадишь никого», — написала l.i.novik74. «Девочка моя, это фотошоп или ты сподобилась на пластику?» — поинтересовалась kacheikinavalentina.

Ранее Подольская уже подвергалась критике в Instagram. Минувшим летом фолловеры высказали исполнительнице претензии за откровенный снимок и выражение «мои люди», напоминает «Газета Кемерова». Тогда певица лично опубликовала в соцсети кадр из новой фотосессии, где предстала, по ее мнению, «дерзкой». Некоторые подписчики заподозрили звезду в подражании Ольге Бузовой, которая нередко выкладывает откровенные фото и регулярно называет тех, кто разделяет ее взгляды и вкусы, «мои люди».