Бурикова потребовала от боевиков ПНС Ливии объяснить причины заточения россиян

Москва, 15 февраля. У посольства Ливии в Москве проходит бессрочный пикет в поддержку российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые во время командировки в Ливии были похищены бандитами 10 месяцев назад. Все это время исследователи находятся в тюрьме в тяжелейших условиях, к ним никого не пускают. Кроме того, им так и не были предъявлены обвинения.

В субботу, 15 февраля, у ливийского посольства вновь появились неравнодушные к проблеме российских социологов. Кандидат психологических наук Инга Бурикова, принявшая участие в акции, подчеркнула, что российские исследователи не могут в правовом поле отстоять свою невиновность, так как им до сих пор не были предъявлены обвинения, адвокатов к ним не пускают.

«Мы с Максимом Шугалеем знакомы, дружим, работаем уже порядка 20 лет. Для меня не безразлично то, что произошло с Максимом и с Самером, то что их задержали без предъявления обвинений, и они находятся в ливийской тюрьме, к ним не пускают ни адвокатов, ни родственников, никого, один раз только было посещение, не предъявлены обвинения, непонятно что можно сделать, поэтому задача этой акции, и я к ней естественно присоединяюсь — дать понимание властям Ливии, что нам небезразлично то, что происходит. Мы ходим обратить внимание, если есть что предъявить — предъявляйте, пускайте адвокатов, дайте возможность защитить ребят, вернуть их на Родину. В чем их преступление до сих пор непонятно, почему их содержат под стражей непонятно. Мы обращаем внимание властей Ливии на то, что нужно начать диалог. Это граждане Российской Федерации, они должны вернуться домой», — отметила она.

Социолог обратилась к властям Ливии, напомнив, что россияне находились в служебной командировке и выполняли стандартные рабочие задачи. Эта ситуация, по ее словам, требует немедленного разрешения. Социолог сообщила о готовности помогать в процессе их возвращения на Родину.

Отметим, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан с мая 2019 года находятся в тюрьме «Митига», они были похищены боевиками группировки RADA. Члены этой банды занимаются похищением людей, желая получить выкуп за них, часть из них в дальнейшем попадает в рабство. Руководство так называемого Правительства национального согласия (ПНС), оккупировавшее Триполи, утверждает, что не имеет никакого отношения к похищению российских социологов, однако известно, что RADA входит в состав «МВД» ПНС.

Пребывание в «Митиге» тяжелым образом сказывается как на физическом, так и на психическом здоровье заключенных. Тюрьмой управляют отъявленные бандиты, которым чужды понятия прав человека, не говоря уже о простых гуманитарных принципах. Люди, оказавшиеся в этой тюрьме, подвергаются жестким пыткам.

Ранее бывший депутат Госдумы, глава Комитета дружбы России и Ливии Дарья Митина рассказала о целях пикета у ливийского посольства.