Зеленский хочет привлечь США к урегулированию в Донбассе

Мюнхен, 15 февраля. Киев заинтересован в «более активном привлечении» Вашингтона к процессу урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией Конгресса США, которую возглавил сенатор Джеймс Инхоф.

«Он проинформировал американских законодателей о ходе переговорного процесса по мирному урегулированию в Донбассе и выразил заинтересованность в более активном привлечении к нему США», — передала слова Зеленского его пресс-служба.

На встрече в рамках Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины также выразил надежду на то, что объемы военной помощи со стороны США будут только увеличиваться, а ее направления — расширяться.

Зеленский рассказал делегации Конгресса США о реформах в секторе безопасности и обороны, в том числе о переходе оборонной промышленности на стандарты Североатлантического альянса. По его словам, будут проведены и другие изменения, а также антикоррупционная политика.

«У нас будет полная перезагрузка «Укроборонпрома», чтобы украинские оборонные предприятия были эффективными, современными и прозрачными», — добавил он.

Зеленский обратился к американским инвесторам с приглашением посетить Украину.

С 2014 года на Украине идет гражданская война. Донецкая и Луганская народные республики не приняли итогов Майдана и потребовали независимости. В ответ новое руководство Украины, пришедшее к власти в результате госпереворота, развернуло против них военную кампанию.

Ранее США без объяснения причин отложили несколько военных контрактов, заключенных с Украиной. Американский президент Дональд Трамп распорядился заморозить выплату Киеву 391 миллионов долларов в рамках оказания военной помощи.

Киев затем потребовал от Вашингтона возвращения 30 миллионов долларов, которые были выплачены США за поставку американского оружия.