Турецкая делегация приедет в РФ для обсуждения Идлиба

Мюнхен, 15 февраля. Турецкая делегация посетит Россию 17 февраля для обсуждения обстановки в сирийской провинции Идлиб, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«В понедельник наша делегация направится в Россию», — сказал турецкий дипломат.

Он вновь заявил, что Анкара «не может стерпеть нападения в Идлибе», в связи с этим турецкая сторона готова предпринять необходимые шаги, если дипломатические переговоры не будут результативными.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в начале февраля. 3 февраля турецкие военные начали движение в Идлибской зоне деэскалации, не уведомив об этом другие стороны. В результате сирийские силы приняли их за террористов и открыли огонь. Такой же инцидент произошел 10 февраля, тогда погибли пять турецких солдат.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сирийскому правительству расплатой за действия против турецких сил. При этом в МИД РФ подчеркнули, что Анкара не выполнила свои обязательства в рамках достигнутых в Сочи договоренностей. Российское внешнеполитическое ведомство возложило на Турцию ответственность за эскалацию ситуации в Идлибе.