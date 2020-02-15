Макрон призвал Запад перестать «постоянно блокировать» Россию

Мюнхен, 15 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Запад перестать без конца оказывать давление на Россию и начать восстанавливать с ней отношения. С таким заявлением политик выступил в ходе мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, недоверие к России стало основной стратегией западных стран, которая реализуется вне зависимости от реального положения дел. Однако неработающие санкции уже доказали, что это путь в никуда, пишет «Царьград».

«Россию нельзя постоянно блокировать и игнорировать. Единственным партнером, который существует у России — это Европа. Мы очень близки друг другу, нам нужно думать о том, как установить доверие», — подчеркнул Макрон.

Отметим, что в последнее время все больше европейских стран выступают за отмену антироссийских санкций. Ограничительные меры не возымели никакого эффекта, а европейские компании между тем продолжают терять деньги из-за российских контрсанкций. При этом многие страны Европы начинают осознавать, что американские санкции вводятся исключительно для отстаивания экономических интересов Вашингтона и являются по сути попыткой убрать конкурента.

Так, например, немецкий бизнес ранее выразил возмущение в связи с введением санкций против «Северного потока — 2». В Германии назвали это вмешательством во европейскую экономическую политику и нечестной конкуренцией, ведь санкции в первую очередь защищают американских поставщиков СПГ, которые пытаются выдавить Россию с европейского газового рынка.