Призеры конкурса «Хорошие новости России» рассказали, как находят позитивные темы

Федеральное агентство новостей на этой неделе подвело итоги очередного этапа конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России», в котором участвуют региональные журналисты, освещающие позитивную повестку. Обладательницы второго и третьего места — Татьяна Куфенко из Мурманска и Анастасия Крыжановская из Петрозаводска — рассказали, что помогло им выиграть.

Сюжет Татьяны Куфенко и Александра Саницкого «В Мурманск вернулась собака, которую искали всем Петрозаводском», вышедшего на мурманском телеканале ТВ-21, в ходе читательского голосования собрал 41 процент голосов и благодаря этому занял второе место в оперативном конкурсе «Хорошие новости России», итоги которого ФАН подводит дважды в месяц по вторникам..

«Если честно, это очень неожиданно, что мою работу отобрали на конкурс и так высоко оценили», — призналась Татьяна Куфенко.

Об организованном ФАН конкурсе она ранее не слышала, но теперь намерена участвовать дальше и призывать к этому знакомых журналистов.

«В такое время, когда у нас практически везде, куда ни посмотришь, шокирующие новости, очень хорошо проводить конкурсы, разворачивающие в сторону позитива, — считает мурманская журналистка. — Ваш конкурс стимулирует рассказывать о хорошем, находить это хорошее и транслировать аудитории. Конкурс показывает, что не нужно гнаться за сенсациями, а нужно фокусироваться на чем-то более важном в человеческом смысле».

Ранее Татьяна работала в редакции информационно-развлекательной программы «Наше утро» на том же мурманском телеканале. И она каждый день делала добрые сюжеты, подобные тому, что принес ей второе место в конкурсе «Хорошие новости России» и приз в размере 20 тысяч рублей.

«Для нашей команды огромное удовольствие и радость — искать и находить хорошие новости», — добавила Татьяна.

Обладательницей третьего места в прошедшем этапе конкурса региональных журналистов стала Анастасия Крыжановская из карельского портала «Республика» — автор статьи «Экогерои: школьник из Петрозаводска снял мультфильм о вреде мусора». Она выиграла в конкурсе «Хорошие новости России» 10 тысяч рублей.

«Безусловно, я очень рада. Для меня было большой неожиданностью, что конкурсная комиссия номинировала мой текст на конкурс «Хорошие новости России». И эта неожиданность была приятной, конечно, — рассказала Анастасия Крыжановская. — Я считаю, что подобные конкурсы очень нужны, потому что СМИ часто акцентируют свое внимание на каких-то проблемных темах и сложных ситуациях. Это, безусловно, тоже очень важно. Но мы не должны забывать о том хорошем, что происходит у нас, о людях, которые стараются сделать жизнь лучше, об организациях, которые тоже много делают для решения проблем и для того, чтобы люди замечали хорошее. Об этом нужно говорить, чтобы у людей не создавалось впечатления, что в жизни все ужасно».

По мнению петрозаводской журналистки, конкурс Федерального агентства новостей «Хорошие новости России» помогает авторам, которые пишут или снимают сюжеты о позитивных вещах, быть замеченными, а их работам – быть прочитанными или увиденными гораздо большей аудиторией, чем та, на которую они рассчитывали.

По словам Анастасии, находить темы для хороших новостей сегодня не так сложно благодаря развитию интернета и соцсетей.

«Люди стараются освещать свою деятельность. Плюс по сарафанному радио доходят новости. Люди стараются рассказывать журналистам о том хорошем, что они создают. И это, я считаю, правильно», — добавила журналистка.

А победительница этого конкурса призналась ФАН, что выиграть ей помогли герои ее программы.

Поздравляем девушек с победой и приглашаем региональных журналистов принять участие в новом этапе малого конкурса «Хорошие новости России». Он стартует 18 февраля 2020 года, когда будут объявлены десять новых номинантов. До этого времени вы можете присылать на goodrussia@riafan.ru заявки на участие в оперативном конкурсе с материалами, вышедшими в свет в первые две недели февраля.

В течение недели после объявления номинантов на сайте ФАН будет проходить читательское голосование. Материал, набравший больше всего голосов, займет первое место с призом 30 тысяч рублей, приз за второе место составит 20 тысяч, за третье — 10 тысяч.

Также принимайте участие в одноименном большом конкурсе. Приз за победу в нем составляет 100 тысяч рублей.