Осин призвал объединиться для освобождения российских социологов, удерживаемых ПНС Ливии

Москва, 15 февраля. В столице у посольства Ливии продолжается бессрочный пикет, участники которого выступают с требованием освобождения двух российских социологов — Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Специалисты были похищены в мае 2019 года, с тех пор они незаконно удерживаются в тюрьме «Митига». Отметим, что россиянам так и не предъявили обвинений, они находятся в заточении без суда и следствия уже на протяжении 10 месяцев.

В связи с бездействием международного сообщества и ливийских властей коллеги социологов и неравнодушные граждане организовали бессрочный пикет. Одним из участников акции у стен посольства стал Ян Осин, заслуженный артист России, певец, композитор, педагог, почетный член Российской Академии художеств. Он уверен, что российскому обществу нужно проявить «добрую силу», чтобы отстоять права своих граждан.

«Обществу уже нужно консолидироваться и проявить добрую силу в отношении защиты наших граждан. Потому что, если гражданка другого государства, находясь в транзитной зоне аэропорта, нарушает закон, ее освобождают, весь мир об этом трубит, приезжает премьер–министр этой страны, благодарит нашего президента за помилование», — пояснил Осин.

Речь идет о гражданке Израиля Нааме Иссахар, которая была приговорена к семи с половиной годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотических веществ — в апреле ее взяли под стражу в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. В ее багаже обнаружили почти десять граммов гашиша. Президент РФ Владимир Путин после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху принял решение о помиловании Иссахар.

«Наши граждане, насколько я знаю, ничего не сделали такого, не везли запрещенные препараты, не занимались пропагандой странных вещей, они просто изучали социологию. Я слышал на днях, сообщали федеральные СМИ о том, что британский посол ездила в Екатеринбург встречаться с оппозицией. Я думаю, это можно назвать влиянием на будущие выборы. Потому что оппозиция — она всегда выражает свою яркую и незамысловатую позицию, а мы поддерживаем наших граждан, которые попали в этой стране в странную ситуацию. Их там держат, даже, говорят, применяют силу и другие методы воздействия. Если мы считаем, что наша страна крупный игрок на мировом рынке, и политическом, и экономическом, то нужно проявлять силу в деле защиты граждан нашей страны, которые находятся за ее пределами. Я надеюсь, соответствующие поправки будут внесены в нашу конституцию», — добавил заслуженный артист РФ.

Тюрьма «Митига», где находятся российские социологи, находится недалеко от Триполи на территории, подконтрольной бандформированиям так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Несмотря на тот факт, что исследователи полностью согласовали детали своей работы с руководством ПНС, в мае они были силой задержаны членами группировки RADA. Эти преступники организовали свой «бизнес» — он основан на похищении и удержании людей с целью получения выкупа за них, часть из них продается в рабство. Следует отметить, что RADA напрямую получает помощь от ПНС, входя в состав его «МВД».

Российские социологи, как отмечал их коллега из Фонда защиты национальных ценностей Александр Прокофьев, содержатся в нечеловеческих условиях, систематически подвергаясь физическим и психологическим истязаниям.

Ранее бывший депутат Госдумы, глава Комитета дружбы России и Ливии Дарья Митина рассказала о целях пикета у ливийского посольства.