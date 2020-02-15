Машиниста нашли мертвым в поезде «Ласточка» во Владимире

Владимир, 15 февраля. Машинист умер в поезде «Ласточка» на станции Владимир, его помощника спасли, сообщили в Приволжском СУ СК на транспорте.

Инцидент произошел на стоянке обкаточного поезда в ночь на 13 февраля. Как пояснили в ведомстве, поезд транспортировали в Калининград.

В пассажирском купе находилось два работника РЖД, один из них погиб, второму оказали срочную медицинскую помощь. Следователи проверяют версию об отравлении угарным газом при использовании обогревателя с бензиновым двигателем.

Во время происшествия в поезде не было пассажиров. Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства гибели машиниста, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Псковской области погиб машинист при ДТП с участием поезда и грузовика, в результате аварии пострадали еще три человека.