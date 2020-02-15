Мюнхен, 15 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский захотел провести в октябре местные выборы, причем не только на территории возглавляемой им страны, но «и в Крыму». С таким заявлением он выступил на конференции по безопасности в Мюнхене.

«Наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины в октябре, хотелось бы и в Крыму», — объявил он.

По словам Зеленского, выборы могут проводиться исключительно по украинским законам.

Заявление шестого президента Украины выглядит более чем странно, учитывая тот факт, что Крым — российский, а вовсе не украинский регион, вошедший в состав страны в результате народного референдума.

Полуостров воссоединился с Россией в 2014 году демократическим путем. Референдум провели в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство крымчан высказались за становление Крыма российским регионом.

Киев по прошествии почти шести лет все так же безосновательно считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, и продолжает нападки на Москву.

На Украине с 2014 года длится гражданская война. Киев развернул военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик после того, как те объявили о своей независимости, не признав итоги госпереворота на Украине.

Урегулировать ситуацию должны Минские соглашения, которые предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение местных выборов. Украинская сторона, однако, до сих пор не выполнила ни один из перечисленных в документе пунктов.