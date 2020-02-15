Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Европе

Париж, 15 февраля. Первый случай летального исхода от нового типа коронавируса зарегистрирован на территории Европы — зараженный китайский турист умер во Франции, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на министра здравоохранения республики.

Скончавшемуся гражданину Китая было 80 лет. По данным прессы, его госпитализировали с симптомами заражения коронавирусом в конце минувшего месяца.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. По последним данным, число зараженных в КНР достигло почти 59 тыс. человек. По состоянию на 15 февраля, в Китае умерли 1523 человека. Вирус постепенно распространяется за пределы Китая. Случаи заражения зафиксированы в ряде стран мира.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее проинформировал, что первые образцы вакцины от COVID-19 — официальное название вируса — могут быть готовы уже через восемнадцать месяцев. Он также сообщил, что ВОЗ обратилась к мировым лидерам с призывом выделить 675 млн долларов для оперативного реагирования на угрозу распространения коронавируса.