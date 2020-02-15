Макрон согласился с Россией и назвал неприемлемой ситуацию в Идлибе

Мюнхен, 15 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал недопустимой ситуацию, сложившуюся в сирийской провинции Идлиб.

Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, французский лидер согласился с позицией российской стороны.

«Мы согласны с Россией, что то, что происходит в Идлибе, неприемлемо», — подчеркнул Макрон.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последнее время существенно обострилась. Сирийская арабская армия (САА) вынуждена была возобновить операцию против террористов, которые увеличили боевую активность и стали атаковать мирные кварталы и социальные объекты.

Турция, которая вместе с Россией и Ираном входит в число стран-гарантов перемирия в сирийском государстве, выступила с протестом. Анкара вредит Дамаску любыми возможными способами, продолжая при этом саботировать сочинские соглашения.

В ночь на 3 февраля турецкие военные без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри этого района и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам. В результате погибли четыре военнослужащих, еще девять получили ранения. 10 февраля ситуация повторилась. На этот раз турецкая армия потеряла пятерых солдат, столько же были ранены.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Анкара заставит сирийскую армию уйти из Идлиба. Турция начала перебрасывать в Сирию дополнительные воинские подразделения.