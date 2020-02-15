Новая жена Петросяна объяснила, почему не отмечала с ним День святого Валентина

Москва, 15 февраля. Новая супруга известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что не отмечала с ним День святого Валентина, потому что не понимает сути праздника.

«Отметили? Я — нет! Не понимаю сути этого «праздника», — поделилась она с подписчиками в Instagram.

Молодая избранница юмориста объяснила, что любит своего мужа каждый день, а не только 14 февраля.

Брухунова, которая ранее была ассистенткой Петросяна, стала его законной женой в декабре 2019 года. Браку юмориста с 30-летней возлюбленной предшествовал громкий развод с предыдущей супругой и коллегой по сцене Еленой Степаненко, которая пыталась отсудить у него часть имущества.

Процесс раздела между экс-супругами продолжается до сих пор, Степаненко не намерена отступать от повторно женившегося Петросяна и оспаривает права на предметы искусства, сообщает портал «Утро.ру». Оказалось, что еще до развода, в 2017 году, юморист уже переводил ей весомое состояние в размере двух миллиардов рублей. Журналисты предполагают, что таким образом он хотел успокоить жену, чтобы провести развод без лишнего шума.

Несмотря на тяготы, связанные с решением проблем после разрыва прошлых отношений, юморист чувствует себя хорошо. Он сменил имидж и заметно помолодел. По мнению некоторых поклонников, артист сбросил до 30 лет. Существенные изменения во внешности 74-летненго юмориста произошли после женитьбы на относительно молодой Брухуновой.

Накануне стало известно, что она получила доступ к счетам супруга и теперь может распоряжаться его состоянием.