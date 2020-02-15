Сирия, 15 февраля. 18 джихадистов нейтрализованы в Идлибе в ходе беев за деревню Маарет-ан-Насан. Сирийская армия приступила к операции по зачистке окрестностей Алеппо от сил «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совершили авиаудар по укреплениям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили от бандформирований поселок Маарет-ан-Насан в Идлибе, по неподтвержденным данным, понесли потери в Алеппо.

Армия Турции и союзные силы: отразили попытку курдских вооруженных формирований проникнуть за линии обороны в Айн-Иссе на севере провинции Ракка.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: сообщила о захвате в плен одного военнослужащего сирийской армии, заявила, что ей якобы удалось восстановить контроль над районом в окрестностях поселка Ар-Раким на юге Алеппо, в Идлибе потеряла 18 боевиков.

Курдские вооруженные формирования: обменялись ударами с подразделениями турецкой армии и союзными ей группировками на севере Ракки, в Дейр-эз-Зоре в ходе рейда задержали семь человек, подозреваемых в связях с террористами ИГИЛ1.

Международная коалиция: приняла участие в рейде курдских вооруженных формирований на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Поступают неподтвержденные сообщения о том, что боевики альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» в ходе контрнаступления на западе провинции сумели восстановить контроль ранее утраченных территорий в окрестностях поселка Ар-Раким и у деревни Шейх-Акиль. Об этом сообщает агентство Masar Press Net. Боевики также заявляют, что им удалось убить и ранить нескольких иракских бойцов «Катаиб Хезболла». Со стороны официальных СМИ пока не поступало подтверждений о взятии боевиками Ар-Ракима и потерях «Хезболлы». Как передает агентство Step News, ВВС Сирии нанесли серию точечных ударов по укреплениям и путям снабжения террористов в районе поселков Такад и ас-Сехар.

Сирийская армия начала операцию в районе к западу от города Алеппо. Как передает портал Aleppo AMC, в ходе наступления подразделения правительственных сил намерены зачистить от сил вооруженных группировок промышленный район аз-Захра. Напомним, что «Хайят Тахрир аш-Шам» сохраняют присутствие на западных окраинах города, периодически совершая провокации против сирийской армии и обстреливая из минометов жилые кварталы.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» (SDF) заявили о начале очередной кампании по зачистке своих территорий от террористов «Исламского государства»1. Как сообщает новостное агентство Alk Habour, при поддержке вертолетов ВВС США и отрядов спецназа ВС США, курдские боевики провели рейд в городе Дибан. Местные источники сообщили корреспондентам агентства о задержании семи мирных жителей после того, как боевики обыскали их дома. Курды обвинили задержанных в пособничестве террористам и участии в покушении на патруль SDF. Напомним, возобновление рейдов на востоке провинции вызвано недавним нападением террористов «Исламского государства», в окрестностях Дибана они расстреляли из автоматов автомобиль SDF, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Провинция Идлиб

Боевики оперативного штаба «Вахарид аль-Муминин» заявили, что в ходе боев в районе деревни Найраб на востоке провинции им удалось нанести серию ракетных ударов по укрепленным огневым точкам сирийской армии, а также захватить одного военнослужащего в плен. В настоящее время подтверждения этой информации не поступало.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) после боев на востоке провинции, правительственные силы освоили поселок Маарет-ан-Насан, расположенный на границе с провинцией Алеппо. Выбитые из города отряды боевиков открыли огонь из артиллерии по линиям обороны САА. С воздуха по местам скопления террористов наносят точечные удары вертолеты ВВС Сирии. По данным источника, боевики потеряли 18 человек ранеными и убитыми.

Провинция Ракка

К северу от города Ракка по-прежнему отмечаются провокации со стороны курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) в зоне операции турецкой армии «Источник мира». Как передает информагентство Alk Habour, утром в окрестностях Айн-Иссы завязалась перестрелка между отрядами протурецких группировок и отрядом SDF, которые предприняли попытку проникнуть в город.

Напомним, Айн-Исса и окрестности перешли под контроль турецкой армии в октябре прошлого года после продолжительных боев с курдскими бандформированиями в рамках операции «Источник мира». Данная операция была начата армией Турции 9 октября 2019 года и была направлена против бандформирований «Отрядов народной самообороны» (YPG) и остатков террористов ИГ1. Анкара ставила перед собой цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы, где в дальнейшем можно будет расселить два миллиона сирийских беженцев, которые проживают в Турции. Эти территории ранее были оккупированы курдскими вооруженными формированиями, которые притесняли местное население и вербовали в свои отряды террористов ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.