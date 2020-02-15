Перенджиев заявил, что после Ливии Турция может взяться за Алжир и Тунис

Москва, 15 февраля. Декларирующая миротворческие цели Турция на самом деле пытается создать в Ливии террористическую инфраструктуру и превратить страну в свою колонию. Такое мнение в субботу высказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Он обратил внимание на то, что в соседней Сирии Турция открыто поддерживает террористов в Идлибе и по сути вступает в прямое противостояние с правительственными войсками. В Ливии Анкара выбрала сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС), поставляя Триполи подконтрольных боевиков, солдат и оружие.

«Турция сейчас наладила транспортный коридор между Сирией и Ливией. В Ливии мы наблюдаем попытку создать террористическую инфраструктуру. Возможно, Турция даже желает контролировать террористическую инфраструктуру в Алжире, Тунисе — вдоль Средиземного моря», — пояснил Перенджиев New Inform.

Эксперт полагает, что Анкара планирует расширить свое влияние в средиземноморском регионе. На сегодняшний день Турция использует маршруты контрабандистов, чтобы перебрасывать в Ливию оружие в обход эмбарго ООН и боевиков.

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда мятежники при поддержке США свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. В настоящее время в Триполи заседает подконтрольное западным странам Правительство национального согласия Ливии, которое напрямую связано с «Исламским государством»1, «Аль-Каидой»1 (обе запрещены в РФ) и другими террористическими группировками.

1 Организация запрещена на территории РФ.