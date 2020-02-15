Судебно-прокурорская система США всеми силами пытается сохранить лицо перед неминуемым позором и катастрофой на процессе по делу Concord Management and Consulting. Судья Дэбни Фридрих своим новым судебным приказом от 14 февраля фактически вводит цензуру в зале суда для того, чтобы оградить следствие и обвинителей от публичных разоблачений со стороны защиты российской компании Concord.

Запрет на использование адвокатами Concord таких характеристик в адрес действий следственных органов США, как «выборочное преследование», или же применение таких терминов, как «воображаемое преступление» для описания инкриминируемых Concord нарушений, намеренно выводит прокуроров из зоны критики. Создается впечатление, что судья в данном случае выступает не в качестве справедливого и непредвзятого арбитра, а в качестве адвоката стороны обвинения.

Выходит, что после многомесячного судебного разбирательства позиции стороны обвинения настолько слабые, а доказательства вины Concord настолько хлипкие, что судье приходится выступать в несвойственной для нее роли и защищать американское правосудие от публичного унижения перед присяжными. Однако, несмотря на все ограничения, которыми американский суд обложил сторону защиты, уже сейчас ясно, что суть обвинений против Concord — абсолютно смехотворна, доказательная база отсутствует, и само дело Concord находится в шаге от развала. Апрельский судебный процесс над Concord обнажит полнейшую беспомощность американских следственных органов и сфабрикованность антироссийского расследования экс-спецпрокурора Роберта Мюллера.

Напомним, прокуратура США попросила суд столичного округа Колумбия запретить российской компании Concord Management and Consulting LLC представлять доказательства присяжным в подтверждение того, что ее судебное преследование необоснованно. Дело продолжается с тех пор, как экс-спецпрокурор Роберт Мюллер голословно обвинил Concord «во вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.

Ранее суд обязал Concord представить стороне обвинения, свои уставные документы, штатное расписание и некоторые другие данные о своей коммерческой деятельности. Это обязывающее решение принято «на основании недостаточной ссылочной информации и по крайне скудному прецедентному праву», что говорит о том, что решение во многом мотивировано не юридической практикой, но политическими предпочтениями суда.

При этом защита российской компании Concord Management and Consulting LLC по-прежнему настойчиво и упорно требует от американского суда и прокуроров предоставления документов стороны обвинения и вещественных доказательств по «российскому делу». Юристы Concord просят соблюдения элементарных норм и традиций судопроизводства и отмечают, что еще никогда в настолько резонансном судебном деле иностранному ответчику не отказывали в доступе к доказательствам — даже подсудимым Нюрнбергского трибунала дали возможность ознакомиться с собранной доказательной базой. Однако в случае с Concord Management цель американской прокуратуры — не проведение независимого суда, а организация постановочного судилища.

«Если в США все еще есть беспристрастный суд, то аргументы Concord будут приняты судьей, а позиция обвинения, направленная на сокрытие доказательств, отвергнута — окончательно и бесповоротно», — настаивает защита российской компании, которую в США хотят безосновательно выставить «виновной» в избрании Дональда Трампа президентом.

Добавим, с 2016 года Вашингтон занимается поиском следов так называемого «российского вмешательства» в американские выборы. Роберт Мюллер, расследовавший «дело о вмешательстве», в апреле этого года обнародовал доклад. В нем он признал, что не удалось подтвердить подозрения о связи президента США Дональда Трампа с Россией. Завершившееся провалом «расследование» обошлось налогоплательщикам США более чем в 30 млн долларов.

Уже в апреле Concord Management and Consulting LLC подал на Мюллера в суд. Как заявлял адвокат компании Эрик Дюбелье, Мюллер преступил уголовный кодекс округа Колумбия — распространил информацию о подозрениях к российской компании, нарушив ее право на справедливый суд. Вероятно именно после этих законных требований Concord Мюллер, испугавшись ответственности, сбежал с поста спецпрокурора.