Бледанс надеется, что зрители полюбят провалившееся шоу Собчак и Гордона

Москва, 15 февраля. Продюсеры Первого канала рассчитывали, что новое шоу «Док-Ток» будет иметь ошеломительный успех, поскольку Ксения Собчак давно не появлялась на центральном телевидении, заявила актриса Эвелина Бледанс.

Артистка, которая присутствовала на первой программе нового шоу Первого канала, призналась, что ей было «безумно интересно» слушать комментарии ведущих, диалоги с экспертами и наблюдать за «документальными зарисовками на злобу дня».

Что касается ведущих «Док-Ток», то и Собчак, и Гордон, по мнению Бледанс, — очень неординарные личности. Звезда надеется, что зрители, раскритиковавшие программу за отсутствие обещанной новизны, присмотрятся к шоу и полюбят его.

«Более того, Собчак давно не было на центральном телевидении, поэтому продюсеры Первого канала рассчитывали, что у шоу будет грандиозный успех, — сказала 50-летняя артистка в беседе с «НьюИнформ». — Ведь у Ксении раньше были интересные масштабные проекты, в том числе «Последний герой», в котором я участвовала, она была на пике, и смотреть за ней, как и слушать ее, всегда было огромное удовольствие».

Зрители в социальных сетях раскритиковали программу «Док-Ток», премьера которой состоялась 10 февраля. Они рассчитывали увидеть новый формат, о котором говорили на Первом канале, однако никакой новизны не наблюдалось.

Журналист Арам Габрелянов, комментируя провал нового шоу Первого канала, заявил, что ошибка кроется в выборе ведущих. По его мнению, подобного рода программа требует искренних и сопереживающих ведущих, а Собчак и Гордон «плевать на переживания» героев и зрителей.