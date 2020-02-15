Федоров заявил, что приоритет национального права позволит защитить РФ от беспорядков

Москва, 15 февраля. Принятие поправок в Конституцию РФ позволит официально поставить национальное право выше международного, что позволит защитить страну от попыток дестабилизировать ситуацию в обществе. Об этом в субботу заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

По его словам, речь в данном случае идет о защите государственного суверенитета и национальных интересов.

«Как только поправки вступят в силу, мы сможем наладить внутренний контроль за ситуацией в России. У нас не будет верховенства иностранных норм и желания западных политиков вмешиваться в дела РФ», — пояснил парламентарий порталу iReactor.

В качестве наглядного примера он привел прошлогодние протесты в Гонконге, подогреваемые Западом. Гонконг является особой территорией, которая находится под управлением КНР в соответствии с англо-китайским договором. Запад использует приоритет международного права, чтобы давить на Китай в этом вопросе. Однако эта ситуация принципиально отличается от российской, поэтому реализовать «гонконгский сценарий» в Москве не выйдет.

Напомним, что летом прошлого года в Москве прошла серия незаконных митингов, поводом для которых стало снятие с выборов в Мосгордуму нескольких оппозиционных кандидатов, нарушивших избирательное право. Несмотря на поддержку Запада вплоть до прямой координации со стороны иностранных диппредставительств, протесты провалились. Москвичи в большинстве своем отказались выходить на митинги, а организаторы незаконных акций получили миллионные штрафы.