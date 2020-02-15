Чепиков назвал непонятным решение IBU о дисквалификации Устюгова

Москва, 15 февраля. Биатлонист Евгений Устюгов имеет все шансы оспорить решение Международного союза биатлонистов (IBU) о своей дисквалификации и отменить ее. Такое мнение выразил вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков.

Специалист признался, что для него решение спортивной организации по Устюгову осталось непонятным.

«Если причина достаточно субъективная, то, на мой взгляд, необходимо пойти в суд и попытаться аннулировать дисквалификацию. Есть все шансы отменить решение IBU», — сказал он в комментарии изданию «НьюИнформ».

Напомним, ранее стало известно, что российский биатлонист, заслуженный мастер спорта РФ и олимпийский чемпион Евгений Устюгов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. По решению IBU, его результаты, показанные в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, будут аннулированы.

За этот период спортсмен провел 24 гонки на уровне Кубка мира и Олимпийских игр и пять раз поднимался на пьедестал.

В случае, если решение в отношении Устюгова не будет изменено, в числе его отмененных достижений окажется и золотая медаль Олимпиады 2014 года в Сочи, где он завоевал первенство в мужской эстафете. Кроме того, вместе с ним без награды останутся спортсмены Дмитрий Малышко, Алексей Волков и Антон Шипулин, а Россия потеряет первое место в общем медальном зачете сочинских Игр.

Окончательное решение по перераспределению медалей предстоит вынести Международному олимпийскому комитету (МОК) по завершении всех юридических процессов, включая рассмотрение дела Устюгова в CAS, если он решит воспользоваться правом оспорить вердикт IBU в течение 21 дня.