Пугачева вспомнила в День всех влюбленных об онкобольном Юдашкине

Москва, 15 февраля. Российская певица Алла Пугачева в День всех влюбленных вспомнила Валентина Юдашкина. По ее словам, День святого Валентина ассоциируется у нее с модельером.

Артистка призналась, что День святого Валентина у нее каждый день, поскольку в их семье принято дарить любовь и тепло ежедневно, а не по праздникам.

«Такой праздник у меня практически каждый день. Ведь это — день любви, а у нас в семье царит любовь: муж любит жену, я люблю мужа; дети любят папу и маму. А чего еще желать?» — задумалась 70-летняя звезда.

По словам Пугачевой, 14 февраля ассоциируется у нее с ее другом, 56-летним Юдашкиным, который уже несколько борется с онкологическим заболеванием.

«У меня День святого Валентина ассоциируется сразу с Валентином Юдашкиным. Хочется сказать сразу: пойдем, погуляем, Валентин — это твой день!» — сказала в беседе с WomanHit знаменитость, улыбаясь.

Звезда советской и российской сцены добавила, что удивить ее уже не так просто — как в День всех влюбленных, так и по жизни. По ее словам, с возрастом «уже мало чему удивляешься», зато можно восхищать и разочаровывать.

Алла Пугачева пять раз была в браке. Сейчас она состоит в отношениях с юмористом Максимом Галкиным, с которым закрутила роман в середине нулевых. У Пугачевой, кроме Кристины Орбакайте, есть дочь и сын.