Победу в конкурсе «Хорошие новости России» журналистке принесли герои ее сюжета

На этой неделе Федеральное агентство новостей подвело итоги конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России», половину голосов в котором собрала Ольга Петренко, автор программы «Сельский порядок», выходящей на ТРК «Мир Белогорья». По ее словам, она бы не заняла первое место, если бы не герои ее выпуска «Честь и доблесть прохоровского Беленихина».

Ольга Петренко стала обладательницей денежного приза в размере 30 тысяч рублей.

«Мне очень приятно, я не ожидала, что нас номинируют и что голосование будет честным, потому что, сами знаете, сегодня умеют накручивать голоса», — призналась белгородская журналистка.

По ее словам, конкурс «Хорошие новости России» — это мощный мотивационный толчок.

«Думаем еще участвовать. Сейчас моя работа была отобрана на конкурс конкурсной комиссией. Теперь будем присылать заявки, — сказала Ольга Петренко. — Будем стараться сделать еще что-то доброе, интересное, позитивное для наших зрителей. Это ведь тоже очень важно, что благодаря участию в конкурсе наша зрительская аудитория расширяется. Я ведь своим знакомым говорила, что моя работа участвует в конкурсе. И они, прежде чем проголосовать за нее, посмотрели передачу. То есть все не зря».

Но журналистка уверена, что победу в конкурсе, организованном ФАН среди региональных журналистов, освещающих позитивную повестку, ей принесли жители села Беленихино, о котором она делала свою программу.

«Знаете, как люди, которые живут в этом селе Беленихино, были рады моей, то есть нашей победе? Когда объявили результаты конкурса, мне позвонил глава села, сказал, что тоже голосовал, как и остальные жители Беленихина. Это ведь очень объединяет людей. То есть конкурс — это не только мотивация для журналиста писать лучше и интереснее, это еще и объединяющий фактор для тех, о ком пишет или снимает программу журналист. И это очень здорово! Жители Беленихина такие гордые, довольные. Не знаю, как в других регионах, а у нас местные власти очень тесно с людьми общаются, и когда глава просит жителей поддержать работу об их селе в федеральном конкурсе, местные жители воспринимают это как личное дело и личное достижение», — добавила Ольга Петренко.

Поздравляем сотрудницу ТРК «Мир Белогорья» Ольгу Петренко с победой и приглашаем региональных журналистов принять участие в новом этапе малого конкурса «Хорошие новости России». Он стартует 18 февраля 2020 года, когда будут объявлены десять новых номинантов. До этого времени вы можете присылать на goodrussia@riafan.ru заявки на участие в оперативном конкурсе с материалами, вышедшими в свет в первые две недели февраля.

В течение недели после объявления номинантов на сайте ФАН будет проходить читательское голосование. Материал, набравший больше всего голосов, займет первое место с призом 30 тысяч рублей, приз за второе место составит 20 тысяч, за третье — 10 тысяч.

Также принимайте участие в одноименном большом конкурсе. Приз за победу в нем составляет 100 тысяч рублей.