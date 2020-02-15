МИД ФРГ назвал условие полного возобновления отношений с Россией

Берлин, 15 февраля. Реализация Минских соглашений остается условием для полноценного возобновления отношений между Германией и Россией. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас во время встречи представителей бизнеса двух стран на Мюнхенской конференции по безопасности.

В Twitter внешнеполитического ведомства ФРГ сообщается, что Германия хочет диалога с новым российским правительством по вопросам возобновляемых источников энергии и развития цифровых технологий, однако согласна пойти на него при условии четкого соблюдения со стороны РФ «Минска».

«Для всестороннего возобновления отношений выполнение Минских соглашений остается непременным условием», — следует из публикации ведомства.

Маас также выделил реализацию договоренностей по Донбассу в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. Глава МИД ФРГ сказал, что Германия хочет поддержать государство в решении его внутреннего конфликта, но чтобы прийти к его урегулированию, необходимо реализовывать «Минск», доверие к которому обеспечивает «нормандский формат».

Ранее организаторы Мюнхенской конференции назвали конфликт в Донбассе катастрофическим просчетом и заявили, что он несет угрозу стабильности Евроатлантического региона.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во вторник провели телефонный разговор, в котором подтвердили приверженность Минским соглашениям и решениям саммита «нормандского формата». О твердом намерении следовать документу в решении внутриукраинского конфликта неоднократно заявляла и Россия. Однако в Москве с учетом степени его выполнения киевскими властями усомнились в истинности заявлений Украины.