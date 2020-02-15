Напуганная коронавирусом Вайкуле отказалась летать самолетами

Рига, 15 февраля. Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле решила временно отказаться от путешествий из-за эпидемии коронавируса.

Несмотря на то, что раньше артистка довольно часто отдыхала в теплых краях, теперь она боится летать самолетами. Вайкуле призналась, что ей страшно находиться на борту лайнера из-за риска заразиться пневмонией.

«Думаю, что правильнее будет сейчас избегать полетов», – подчеркнула напуганная эпидемией певица.

Вайкуле добавила, что ей предстоят гастроли в России и на Украине.

По последним данным, коронавирусом нового типа заразились уже 66,8 тысячи человек, абсолютное большинство из них — жители Китая. От осложнений, вызванных пневмонией, скончались 1523 человека, уровень смертности составляет примерно 2,3%.

Источником заболевания стал китайский город Ухань. Вирус быстро распространился по миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба.

Накануне первый случай заражения коронавирусом нового типа выявили на территории Египта, а днем ранее первый летальный случай среди местных жителей зафиксировали в Японии.

Тем временем российский научный центр «Вектор» разработал тест для выявления вируса.