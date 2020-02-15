Актер Хмуров вышел на пикет в поддержку российских социологов, удерживаемых в Ливии

Известный советский, российский и голливудский актер Михаил Хмуров сегодня вышел на пикет к посольству Ливии в Москве, приняв таким образом участие в бессрочной Общероссийской акции в поддержку социологов Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана, больше десяти месяцев находящихся в плену у террористов в Триполи.

«Выйти на пикет меня сподвигла несправедливость всей этой ситуации. Человек так устроен, что если он где-то чувствует несправедливость, он старается внести свою лепту в исправление этой ситуации», — сказал Федеральному агентству новостей Михаил Хмуров.

Звезда голливудских фильмов «Другой мир» и «Щит», а также сериалов «Закон и порядок», «C.S.I. Место преступления» и «24 часа» лично не знаком с Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном, но знает, что российских социологов незаконно удерживают в ливийской тюрьме представители так называемого Правительства национального согласия, возглавляемого Файезом Сарраджем, которое захватило Триполи.

«Люди, которых удерживают, — это обычные социологи, они никого ни к чему не подстрекали, ни на кого не нападали, просто проводили опрос в стране, где при поддержке неких сил произошел переворот и столицу захватили террористы. Сажать в тюрьму ни в чем не повинных людей и держать их в застенках иностранного государства такое долгое время — это вопиющее безобразие. И мне кажется, любой человек, который это осознает, мог бы присоединиться к сегодняшнему пикету. Хотя, конечно, с одной стороны людьми движет желание бороться с несправедливостью, а с другой — силен принцип «моя хата с краю, ничего не знаю». Но чем больше людей будут понимать, что произошло, тем больше у них будет желание что-то сделать, чтобы переломить ситуацию. Я поступаю так — выхожу на пикет, другие люди поступают по-другому. Но наш МИД, чиновники наверху должны видеть, что мы тоже в курсе происходящего и не хотим, чтобы наши ребята ни за что находились в тюрьме. И это понимание должно убедить их действовать решительнее, чтобы выдворить россиян из плена террористов», — считает Михаил Хмуров.

Его удивила реакция женщины-полицейского, которая подходила к нему во время пикета.

«Мы с ней разговорились. Она почему-то решила, что мне заплатили деньги, чтобы я стоял с плакатом. А когда я ей объяснил, что выражаю свою гражданскую позицию, что мне не все равно, что такое происходит с моими соотечественниками в Триполи, она сказала, что, видимо, у меня своих дел нет. И так мыслит представитель правопорядка?! Если такая психология у человека, обличенного какой-никакой властью, то что мы хотим от простых людей? Это очень грустно. И еще эта женщина-полицейский произнесла такую фразу: «Если их там держат в тюрьме, значит, есть за что». Но, насколько мне известно, никакого официального обвинения нашим социологам предъявлено не было. И никто не может повлиять на этих террористов, чтобы они отпустили россиян», — отметил актер.

Хмуров напомнил, что недавно в Москве проходили переговоры руководителей ПНС Ливии и Ливийской национальной армии, возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Актер убежден, что судьба социологов Фонда защиты национальных ценностей должна быть первостепенной темой для российских дипломатов.

«Я знаю, что на каких-то международных площадках эту проблему поднимают. Но пока ничего для наших ребят не решено. Поэтому я сомневаюсь, что пикет, в котором я сегодня стоял, сдвинет дело с мертвой точки. Хотя, конечно, вода камень точит. Я не о чем не жалею. Я хочу, чтобы несправедливость ситуации была исправлена», — добавил Михаил Хмуров.

Напомним, как заявлял президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, «сегодня Ливия — это фактически первая страна в мире, где проведен эксперимент, в ходе которого террористические структуры встроились в государственное управление. А люди, которые в ходе своей научной деятельности пришли к выводу, что «официальный Триполи и есть самые настоящие террористы», оказались слишком опасными для властей Ливии – и их «обезвредили»».